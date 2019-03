Corte Constitucional instala audiencia sobre matrimonio igualitario en Ecuador

La Corte Constitucional de Ecuador instaló este viernes la audiencia pública para analizar el matrimonio igualitario con base en la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de septiembre de 2017.

La decisión del alto tribunal puede demorarse hasta 45 días, ya que este viernes el juez a cargo, Ramiro Ávila, solo tomó la declaración de los actores implicados y de otras voces que han querido participar en el proceso, explicó a los medios la activista LGTB, Pamela Troya.

Ya con el amor de mi vida @Gaby3081, en la audiencia de la @CorteConstEcu para determinar si la Opinión Consultiva OC-24/17 de la @CorteIDH debe ser aplicada en el Ecuador y dar paso a #MatrimonioIgualitarioEC 🏳️‍🌈💏💪🏽🇪🇨 Ojo esta es la audiencia, aún falta semanas del proceso. pic.twitter.com/yOiouzQsR3 — Pamela Troya 💚👭🌈 (@pametroya) March 29, 2019

Esta audiencia se produce después de que la Corte Provincial de Pichincha suspendiera una petición de los ecuatorianos Efraín Soria y Javier Benalcázar para contraer matrimonio civil para someterla al escrutinio de la Corte Constitucional, órgano rector de la Carta Magna en la nación, en base a la "Opinión Consultiva 24/17" de la CorteIDH, promulgada en septiembre de 2017.

Esa opinión se refiere a la protección de la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, y es vinculante para todos los países que firmaron el Pacto de San José, entre ellos Ecuador.

"La decisión de la CorteIDH tiene que ser aplicable en el Ecuador. Recordamos que el año pasado se hizo pública, en enero de 2018, esta opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana donde responde, no solo al Estado de Costa Rica, sino a todos los Estados que firmaron el Pacto de San José", señaló Troya antes de que iniciara la audiencia en la sede de la Corte Constitucional.

Troya, que también presentó ante la justicia una petición similar a la de Efraín Soria y Javier Benalcázar, lamentó que se intente obstaculizar la unión legal entre personas del mismo sexo.

Aseguró que ella y su pareja llevan diez años de relación y ocho de convivencia y que ninguna persona "ha muerto, nadie ha colapsado ni ha tenido que irse del país a causa de esto", por lo que reclaman justicia, la protección de sus derechos y la posibilidad de sentirse ciudadanas del país.

La expectación por conocer la decisión de la Corte Constitucional y los testimonios de las partes llevó, desde muy temprano en la mañana, a un centenar de ciudadanos a agolparse a las puertas del tribunal para poder ver en directo el desarrollo de la audiencia.

Sin embargo, Troya puntualizó que nada se iba a resolver este viernes ya que el juez Ávila tendrá que escuchar primero todos los testimonios para luego "procesar todo lo que ha pasado en la audiencia", someterlo a un tribunal de la Corte y después darlo a conocer al Pleno Constitucional, que será el que decida en última instancia, dentro de unos 45 días.

"Aspiramos y confiamos, luego de muchísimos años que finalmente se haga justicia y que en Ecuador haya el matrimonio igualitario. Esto no le va a quitar derechos a nadie, no va a colapsar la familia, no se va a acabar, no es que vaya a haber el apocalipsis", comentó.

Además, ensalzó lo que esta decisión de la Corte Constitucional puede suponer para el país, que es la consolidación de la igualdad material entre toda la sociedad ecuatoriana, por lo que instó a acabar con esta "guerra absurda".

El Gobierno costarricense solicitó en 2017 la opinión consultiva a la CorteIDH para contar con un criterio que fortalezca el impulso a las iniciativas en favor de esta población, lo que generó un llamado de colectivos LGBT a aprobar leyes sobre este tema.

La Corte Interamericana determinó que "es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio" y a la libre identidad. EFE

