Karol G revela si realmente Anuel AA la maltrató o no

Como de costumbre, Karol G y Anuel AA no dejan de ser noticia. Hace poco tiempo atrás se difundió un video donde supuestamente el novio de la colombiana la habría maltratado. Sin embargo, ahora ella decidió romper el silencio habló sobre el tema.

En redes sociales circuló el video donde se veía a la pareja discutir en un espacio público. A partir de eso, los rumores sobre maltratos de parte del puertorriqueño contra Carolina explotaron. Muchos dijeron que él había sido grosero con su amada. Sin embargo, la colombiana hoy explica que no es así.

La intérprete de 'Secreto' habló en una entrevista para un programa de Telemundo. Ahí ella defendió a su novio e indicó que él no es una persona violenta.

El reportero le hizo una pregunta clave sobre los rumores: “¿Qué pasó con ese supuesto maltrato? Porque suena ilógico luego de que tú das mensajes con tu música”.

Ante la cuestión, la cantante dejó claro que su novio la cuida y demostró el amor que se tienen:

Trato de no ponerle atención a ese tipo de cosas, yo sé en lo que estoy, yo sé lo que estoy viviendo, como mujer que me auto respeto y que mi hombre como tal me respeta (…) Y eso me deja tranquila”,