El mensaje de Andrés Guschmer tras resultados de las elecciones 2019; Cynthia Viteri obtuvo el 52.81% de votos

View this post on Instagram

Libertad, seguridad, educación, deporte, inclusión, emprendimiento, familia, turismo, igualdad, empleo y más… Seremos 12 guayaquileños quienes vamos a acompañar a @cynthiaviteri en el reto más grande de nuestras vidas: continuar dándole a la ciudad el bienestar que todos queremos. Gracias a todos por su cariño, confianza y respaldo. Esto recién comienza 💪🏻💥🌟💙 #SigueGuayaquilSigue