Declaraciones de Jorge Yunda previo a los resultados oficiales

El candidato a la Alcaldía de Quito, el doctor Jorge Yunda se encuentra en su domicilio esperando los resultados de las elecciones 2019, junto a su familia y amigos. En una entrevista para FM Mundo (98.1) mostró su malestar de no poder conocer los resultados oficiales después de cuatro horas de escrutinio.

"Quisiera manifestar mi molestia, al ver que la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) nuevamente se cae, y ver que los resultados dijeron que los iban a publicar a las 20:30 se está aplazando", manifestó Yunda en una llamada telefónica para radio FM Mundo.

Yunda dijo que este tipo de incidentes no le hace bien a las autoridades electorales como a la ciudadanía: "Hago un llamado a los observadores internacionales, ya que ellos me manifestaron anoche que iba a ser un proceso transparente. Espero que estas anomalías no vayan a empañar esta fiesta electoral democrática", señalo.

El candidato se encuentra esperando los resultados oficiales, pero hace un llamado al CNE para que se solucione la página web de la entidad.







Publicidad







En cuanto a la pregunta sobre cuál sería su primera gestión en el caso de ser electo como Alcalde de Quito, Yunda manifestó que en primer lugar quiere esperar los primeros resultados oficiales y definitivos.

"La población ya conoce nuestro plan de trabajo, obviamente nos rodearemos de los mejores profesionales y técnicos. Afortunadamente nuestro proyecto político no tiene que pagar cuotas ni dar empleo solamente a familiares y amigos, sino de los mejores profesionales, por el bien de Quito", finalizó.

A las 21:30 se han escrutado el 17% de actas y por el momento Jorge Yunda está liderando las elecciones con el 22,35%. En segundo lugar se encuentra Luisa Maldonado con el 19%, en tercer lugar Paco Moncayo con el 17,26% y César Montúfar con el 16%.

Ecuador eligió hoy a 5.675 autoridades locales y sus suplentes entre alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales, y miembros de las juntas parroquiales en el país, donde el censo electoral recoge a 13.261.994 personas habilitadas para votar.

Te dejamos en video las declaraciones de Paco Moncayo: