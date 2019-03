Michael Jackson: Lisa Marie Presley reveló cómo el cantante era en la cama

La hija del ícono del Rock & Roll, Elvis Presley, fue la primera pareja que el Rey del Pop tuvo y su relación hasta ahora se mantiene en los seguidores de Michael Jackson. Tras el reciente documental publicado, de 4 horas de duración, se ha provocado una ola de detalles que acaban con la reputación del interprete de Billie Jean.

Lisa Marie Presley / Getty Images

Ahora Lisa Marie Presley fue la encargada de 'soltar una bomba' sobre el cantante. Ella detalló que él era increíble en la cama y un besador apasionado.

Estas revelaciones se dieron cuando la hija de Presley le contó a su mejor amigo. Las que posteriormente fueron publicadas en el libro Michael Jackson: The Magic and the Madness.

Fans de Michael Jackson protestan en Londres tras emisión de documental "Finding Neverland"

Además de su destreza en tener relaciones sexuales, parece ser que también tenía gustos extraños que iban desde usar joyas o maquillarse para tener relaciones. Parece que ellos jugaban a cumplir diversos roles en la cama.

Lisa fue quién más enojo le causo al separarse de su esposo, ya que él prefirió las drogas y pésimas amistadas. Viví altos y bajos durante mi relación con Michel Jackson, indicó Lisa.

Michael Jackson y Lisa Marie Presley / Getty Images

