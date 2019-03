Michael Jackson: Los hijos del Rey del Pop no son de él

Una impactante declaración de la ex esposa del Rey del Pop, Michael Jackson, ha logrado captar la atención de los medios de comunicación. Debbie Rowe estuvo casada por tres años y tuvo sus dos hijos reveló que no sonde él.

Ella indicó que nunca mantuvo relaciones sexuales con el cantante y que sus hijos Prince y Paris fueron concebidos por inseminación artificial. La expareja de Hollywood se conocieron en una clínica dermatológica dirigida por el reconocido doctor Arnold Klein.

Debbie Rowe / Getty Images

Declaraciones de Debbie Rowe

"Michael estaba divorciado, solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: 'Tendré tus bebés', comenta Rowe. Una ceremonia que fue bastante inusual. A la boda asistieron muy pocas personas, el padrino de Jackson fue sorprendentemente un niño de ocho años llamado Anthony y Debbie lució un vestido negro de novia.

"Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre", comentaba Rowe.

