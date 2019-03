"Swedish Dads" busca papás ecuatorianos que compartan tiempo con sus hijos

El ensayo fotográfico de Johan Bävman tuvo el objetivo de buscar padres que estén en casa por más de seis meses al cuidado de los niños y de las tareas del hogar en Suecia. De ahí nació "Swedish Dads" y llegó al país para encontrar a "Papás ecuatorianos" que comparten tiempo con sus hijos.

El ensayo se plasmó en un libro y ha sido expuesta en varios países del mundo. Este concurso llegó a Ecuador y se expondrá las mejores fotos en el mes de mayo.

El cónsul Honorario de Suecia, Ola Ernberg nos explica que el motivo de este concurso de fotografía es evidenciar la paternidad, el cuidado de los niños y la igualdad de género.

"Yo no soy un experto en esos temas, pero lo poco que he leído y lo he vivido, he evidenciado, que los niños que viven con su padre y que están presente en casa, son niños más seguros de sí mismo y son más autónomos, siendo algo muy positivo para ellos", reflexiona Ernberg.