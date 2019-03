Olivio Sarzosa de Justicia Social: "El Metro no soluciona el problema de la movilidad"

Olivio Sarzosa Cruz nació en Pujilí el 8 de enero de 1962. Es empresario, dirigente político, escritor y candidato a la Alcaldía de Quito por el movimento Justicia Social. Es licenciado en Leyes, observador internacional de los procesos políticos y electorales. Además, de miembro de la comisión de los Derechos Humanos.

¿Cuál es su plan de trabajo?

Si tu no conoces lo que tienes en tu casa, no puedes administrarlo. En mi Alcaldía generaremos catastros de sectores productivos. En Quito, barrios como a Planada no constan como barrios poblados, constan como haciendas. Esta realidad se repite en sectores del sur como la Martha Bucaram, Manuela Saenz, Nuevos horizontes, etc.

En un estudio de mercado que realicé determinamos que existen cerca de 168 mil personas que viven en barrios no regularizados. Nuestra meta es tener un catastro definido y así garantizar ingresos correctos para el Municipio de Quito.

¿Cómo se logrará esta normalización?

Simplificando la legalización de las construcciones existentes y de los predios que ya están posesionados por más de tres años. Si ya ha pasado este tiempo a través de una resolución de declaratoria de utilidad pública podemos conceder escrituras de legalización para que las personas tengan un bien con el que puedan garantizar su economía.

Las personas al obtener una clave catastral y número de predio tienen la oportunidad de acudir a una entidad financiera, y acceder a créditos para cumplir con sus metas a corto y largo plazo.

Nuestra meta es contar con 3 o 4 millones de predios y así generar entre 700 y 800 millones de dólares. Se como emprendedor que el contar con bienes legalizados nos ayuda a generar riqueza particular y para el Estado.

Incentivaremos a través de la Ley de Pasantías una alianza entre el Municipio y las universidades, para que de esta forma los estudiantes de quinto y sexto semestre sean quienes, en campo, levanten la información necesaria para la autorización de creación de predio.

Los estudiantes irán a las casas barriales y junto a las personas tramitarán los documentos de las casas, desde planos hasta asesoramiento de aprobación. La misión es que los funcionarios otorguen las firmas finales, mientras que los estudiantes están desarrollando el trabajo de campo en los barrios quiteños.

Este proyecto no tiene como fin el incremento del impuesto predial. Queremos que las personas cuenten con un capital circulante garantizado por el bien legalizado. Provocando un movimiento económico importante para los quiteños y los chagras.

¿Qué otro cambio generaría?

Hoy en Quito es una realidad que los ciudadanos pagan gastos de reconexión por cortes en los servicios de agua o electricidad esto por retrasos que, en muchos de los casos, tienen que ver con pérdida de las cartas físicas de cobro. En la capital, según un estudio, se cortan entre 400 y 500 mil medidores. El valor de la reinstalación es de 15 dólares sumando alrededor de 7 a 8 millones de dólares mensuales.

¿Cuáles son los sectores más vulnerables en la capital con los que va a trabajar?

En la administración de Olivio Sarzosa voy a invitar a conversar a todos los sectores. La finalidad es que Quito tenga un abanico de oportunidades y así resolver muchos de los problemas.

¿Cómo impulsará el emprendimiento?

Facilitaremos la autorización para la creación de empresas. Hoy, para ponernos una tienda se requiere patente, autorización de turismo, etc. Estos trámites tardan entre tres o cuatro meses; hasta eso el emprendedor ya se terminó el capital con el que se inició el negocio.

Como escritor en mi último libro he definido que los obstáculos no son problemas, son oportunidades para resolver conflictos y mejorar la condición económica, familiar y estatal de la sociedad ecuatoriana. La meta es explotar nuestra propia capacidad, sin necesidad total del apoyo estatal.

El emprendedor puede debe contar con formación, porque el dinero no está en el bolsillo. Está en la capacidad intelectual y en la visión que la persona tenga.

¿Cuál es el mayor problema que tiene Quito ahora?

He conocido ciudades en las que el internet es gratuito, en Quito el turista no sabe a dónde ir.

En mi Alcaldía se implementará la ciudad tecnológica. Promoveremos de esta forma la belleza de Quito y de su gente. Destacaremos los hermosos sitios turísticos como las iglesias, la Mitad del Mundo y la riqueza natural del Ecuador.

¿Cómo sacar presupuesto extra para obras, ya que está atado al Metro de Quito?

Los presupuestos están designados técnicamente para los diferentes proyectos. Yo voy a impulsar lo que está bien y redireccionar lo que está mal. Siempre hay errores, aunque existan buenas intenciones. Yo voy a ser fiscalizado por los ciudadanos, al igual de todos lo que conformamos el Municipio. Vamos a extender los horarios de los funcionarios municipales, de 08h00 a 22h00. Necesitamos ser eficaces y no solamente eficientes.

Los actores de la ciudad debemos unirnos para enrumbar la vida institucional del Municipio. No vamos a negociar con gremios, por muy importantes que estos sean. Trabajamos los problemas a nivel técnico, social y si es factible para la ciudad lo hacemos y si no deben sujetarse a lo establecido. Van a encontrar en mi una autoridad firme.

¿Tiene una percepción de falta de seguridad en la ciudad? ¿Cómo lo resolvería?

La inseguridad se genera por la desigualdad económica. En Tegucigalpa yo viví una realidad con los Maras, una organización que se ha incrustado en la sociedad, siendo visible ante la mirada de los políticos. Yo no quisiera que eso pase en Ecuador.

Yo planteo que ciudadanos, conductores de taxis y de buses sean quienes ejecuten estrategias de prevención y control en las calles. Colocaremos cámaras que generen alertas. Los delincuentes se verán disminuidos ante la presencia de varios de estos gestores como medida de choque.

¿Con el Metro de Quito se solucionará el problema de movilidad en la ciudad?

No, el Metro es una obra hermosa como foco turístico, pero no soluciona el problema de la movilidad. La razón es que no todos los actores están vinculados en su operatividad. Les invito a la parada de La Magdalena, en el lugar los transportados no encontrarán otros servicios como taxis o buses. Eso en Quito no existe. Habrá una reingenieria para insertar a todos.

¿Cómo enfrentaría la informalidad en cuanto al comercio, taxis informales, plataformas móviles de transporte y en los buses?

O todos en la cama o todos en el piso. Nos enmarcaremos en la Ley, si tienen permiso de operación, en el caso de los taxis, no se los puede dejar fuera. Las plataformas son para un servicio privado, buscaremos alianzas con las cooperativas conformadas. No se debe ser político en un aspecto técnico.

Con los comerciantes vamos a crear ferias en varios barrios de Quito. Invitaremos a artistas para brindar shows y garantizaremos todos los aspectos sanitarios y de seguridad. Las cosas van a cambiar.

