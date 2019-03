Carlos Ochoa se defiende de acusaciones y dice que no hay pruebas de delito

El exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, desde la clandestinidad, publicó un video para defenderse de las acusaciones que pesan en su contra.

Asegura que la presunción de inocencia y el debido proceso, en su caso, han sido violadas flagrantemente y todo se trata de una persecución política.

Según el video difundido a través de su cuenta de Twitter, Ochoa manifiesta que se le acusa de falsificar la ley para sancionar medios de comunicación "sin una sola prueba" y se desconoce dos intentos de archivo de esta causa en Fiscalía por "falta de méritos".

"Yo no autorice ningún cambio en la ley, porque no me corresponde. En el caso de la impresión de la edición de bolsillo como un error de transcripción, me entere de ella en el momento de la entrevista con Diario el Universo, como queda especificado claramente al final, y que hoy, editada, está siendo utilizada en mi contra".

Indicó que le "resulta increíble que se haya utilizado una edición de bolsillo para sancionar medios, cuando todos los procesos y resoluciones se enmarcan en la ley publicada en el Registro Oficial".

Finalizó diciendo que "por la prisa de la Fiscalía" en formular su acusación no se ha cumplido el debido proceso. Es decir, un Juez de lo Civil tiene que comprobar primero que efectivamente se ha cometido el delito, cosa que no se hizo".

TE PUEDE INTERESAR: