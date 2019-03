Este lunes 4 de marzo murió Luke Perry, de la serie Beverly Hills 90210. El estadounidense era conocido por su papel de Dylan McKay en la producción. Hoy falleció a los 52 años tras sufrir un derrame cerebral la semana pasada.

El intérprete apareció en películas como "Buffy the Vampire Slayer", "8 Seconds" o "The Fifth Element". El actor murió en el hospital St. Joseph, de California. El actor estaba rodeado por sus hijos, Jack y Sophie, y sus familiares más cercanos.

"La familia agradece las enormes muestras de apoyo y las oraciones ofrecidas a Luke desde todo el mundo. Ahora solicitan respetuosamente privacidad en este momento de gran duelo". Según indicó su representante, Arnold Robinson.

Luke Perry, de la serie Beverly Hills 90210 / Getty Images

Un equipo de emergencias se presentó en la residencia del actor, el pasado miércoles por la mañana y fue llevado a un hospital cercano.

Perry, que tiene un papel en "Once Upon a Time in Hollywood", la nueva película de Quentin Tarantino, trabajaba en la actualidad en la serie de CW "Riverdale".

El actor fue hospitalizado el mismo día que se anunció que la serie "Beverly Hills, 90210" regresaría con un nuevo enfoque y con antiguos miembros del reparto como Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling.

Perry, que permaneció en la serie durante diez temporadas, no fue anunciado dentro del grupo de actores originales que estarían de regreso.

Con información de EFE

