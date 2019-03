'The Prodigy': Keith Flint se suicidó, según confirmó el tecladista de la banda

Tatuajes, crestas de colores, piercings y estrafalarios atuendos era su carta de presentación. Keith Flint se suicidó este lunes. Él era cantante del grupo británico 'The Prodigy'. La noticia la confirmó su “hermano” musical y tecladista de la banda, Liam Hewlett.

Flint fue encontrado sin vida por la policía, en su vivienda, en Essex (Inglaterra). Al sitio audieron tras un llamado a los servicios de emergencia. El músico ‘maistreim’ tenía 49 años.

El tecladista señaló en el perfil oficial de Instagram de The Prodigy que Flint “se quitó la vida”:

“La noticia es cierta, no puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Keith se suicidó el fin de semana, Estoy en shock, enojado, confundido y con el corazón roto … r.i.p hermano Liam", expresó Howlett en su mensaje.

Keith Flint, el lado oscuro del Tecno

De la mano de Hewlett, allá por 1989, cómo empezó la dilatada carrera musical de Flint, en la que llegó a vender más de treinta millones de discos.

Los británicos se conocieron en una fiesta “ rave” (del verbo inglés "to rave", delirar) Ambos conectaron rápidamente al ver que compartían su gusto por la música electrónica "dura" y diferente. Fue gracias a la letra y voz de Flint con el single “Firestarter”, como el trío terminó de despegar. La canción destronó de las listas de éxitos a “ Wow Deep is Your Love" de "Take That" y vendió más de 600.000 copias en el Reino Unido.

En una entrevista con el diario The Guardian en 2015, Flint lamentaba que en la música actual nadie se atrevía a ser "peligroso".

Sus incendiarios conciertos pusieron de manifiesto que ellos sí se atrevían a salirse de lo establecido con su fusión de tecno, breakbeat y house. Las tantas adicciones de Flint lo hicieron un esclavo durante muchos años de su existencia.

La vida del músico estrambótico ha llegado a su fin un año antes de alcanzar el medio siglo, dejado a The Prodigy y a Inglaterra huérfanos del más underground Tecno.

Con información EFE.

