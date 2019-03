Luisa Fernanda W habló de sus ingresos por Instagram ¿Cómo paga la red social?

Luisa Fernanda W es una youtuber e influencer que habló de este tema en Instagram, pues sus seguidores le preguntan ¿Cuánto dinero gana en esta red social?

Las marca pagan a los influencers para que publiquen una foto o video hablando de su producto.

Obviamente, la marca tiene en cuenta la cantidad de seguidores.

Luisa Fernanda W, quien se ha hecho famosa gracias a YouTube y otras redes, lo explicó:

“No, Instagram no paga por las publicaciones. Los ingresos en redes sociales se dan de otra manera. No paga por likes. En algún momento me gustaría hacerles un video contándoles cómo se generan ingresos en redes sociales".