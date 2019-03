Cristóbal González Guzmán: un encuentro entre el creador y el espectador

Este quiteño, que ha vivido en diferentes temporadas fuera del país, presentará su exposición 'Las mestizas blancas' en Madrid del 26 de abril al 10 de mayo. Esta exposición, conjuga una idea del mestizaje por medio de la figura femenina, pretendiendo presentar como tema principal a la migración, no solamente desde la parte sanguínea, sino desde la parte integral.

González se considera un pintor de caballete que se expresa a través del color. Para él, esta técnica tiene la ventaja de atraer o repeler directamente al espectador, llegando a sus sentidos, jugando con ellos y finalizand con una buena o mala impresión.

No soy académico, pero me gusta mas bien irme en contra de la teoría y hacer cosas atrevidas como mezclar colores que supuestamente no se combinan o no se complementan".











González dice que el hecho de que un artista nacional salga a presentar su exposición en otro país, es un logro debido a que en el Ecuador "la cultura es la ultima rueda del coche".

Mientras haya un mercado fuerte, de alguna manera hay un mejor arte porque el artista tiene los medios para producir, para vivir y hacer proyectos interesantes y tener independencia"

El pintor sostiene que en el país existe cultura, pero no existe un mercado verdaderamente establecido, que permita cambiar la mentalidad de la gente con respecto al arte.

Para Cristóbal González, el arte debe ser más espontáneo, más natural. La gente debe acercarse al arte de una manera más normal, no sentir que si no sabe de arte no se puede opinar, el arte es complejo pero también muy simple.

