Reina de Quito: Daniela Almeida Puyol asegura que "reinar es servir"

Desde aquel 22 de noviembre de 2018, la vida de Daniela Almeida Puyol ha dado un cambio significativo en su vida. Ese día, fue coronada Reina de Quito y desde que asumió esa dignidad no ha dejado de trabajar por los ciudadanos que habitan en la Capital.

En conversación con METRO ECUADOR, Daniela hizo un resumen de lo que ha sido su gestión en tres mes de reinado. Uno de los roles que más ama es el contacto con la ciudadanía. Pues su trabajo le ha permitido vivir situaciones que antes no podría ver.

"Ahora puedo compartir con la gente más tiempo; no me gusta solo hacer acto de presencia unos minutos y ya. Me encanta dedicarles el tiempo que se merecen, sacarles una sonrisa, escucharles y sacarme fotos", dijo Daniela.

Algo que también ha sido gratificante para ella es el apoyo y el cariño que ha recibido de la gente, "eso me da fuerza para seguir trabajando por los ciudadanos".

Incluso, otro aspecto que a Daniela le encanta es que todas las tareas que ha realizado han surgido de sus propuestas e iniciativas.

"Para cada necesidad creo el proyecto y digo que quiero colaborar. Todo ha sido mi iniciativa incluso la gestión la realizo yo misma. Me contacto con la empresa privada para solicitar la colaboración", reiteró.

Tres meses sirviendo a los ciudadanos

Aunque tres meses parece poco, para Daniela ha sido arduo trabajo dedicado a quienes más lo necesitan.

Entre otras cosas, Daniela ha sido vocera de algunos proyectos de instituciones y empresas privadas. Por ejemplo, este domingo 24 de febrero acudió a la carrera Policía Héroe de Paz. En ese evento, los ciudadanos pudieron disfrutaron de actividades recreativas y deportivas.

Carrera atlética Policía Héroe de Paz / Instagram Daniela Almeida

La reina capitalina también es vocera de la campaña Te Queremos a Salvo, con el afán de disminuir el número de incidentes de tránsito que hay en la ciudad por la falta de responsabilidad y no cumplimiento de las normas. "Todos debemos respetar la señalética para evitar los incidentes de tránsito".

Sin embargo, la Reina de Quito no solo asiste a este tipo de eventos deportivos, sociales o institucionales. La atención las personas con discapacidad, ha sido una de sus prioridades

"Estoy trabajando con el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir. En el cual se atienden a niños con síndrome de down", aportó.

Asimismo, Daniela ha visitado dos Guagua Centro para niños con discapacidad, el de Solanda y Santa Mónica. En el segundo realizó una donación de pelotas para una piscina, en la cual los niños hacen sus terapias.

Adolescentes

La Reina de Quito también enfoca su labor en adolescentes. Aporta en su gestión con un programa de Be Just en el cual lo chicos mayores de 19 años, que tienen síndrome de down, se capacitan de forma profesional para ser insertados en el mercado laboral.

Incluso reciben certificación por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). "Conocí a uno de los chicos que estuvo en el programa y ahora trabaja en un conocido hotel de la ciudad desde hace siete meses".

Jose Palacios, tiene Síndrome de Down y gracias al programa Be Justec ha podido integrarse en el área laboral / Instagram Daniela Almeida

"Estas labores me llenan el corazón de alegría porque ellos se sienten felices y que tienen las mismas capacidades que otras personas. Lo más importante es que las empresas privadas apoyen la iniciativa de tenerlos dentro de la compañía", comentó.

Por otro lado, la Reina llevó sonrisas en diciembre a los pacientes del Hospital Baca Ortiz. Además de la misa, el y el recorrido por distintas áreas de la casa de salud, tambien otorgó un presente a los paciente, fundas de caramelo, y un combo de alimentos para los padres.

Con los niños del área de infectología, traumatología y neurocirugía del Hospital Pediátrico Baca Ortiz / Instagram Daniela Almeida

Casa de la Niñez

Daniela contó que tiene nuevos retos por asumir y otros que ya están en marcha. Entre ellos está La Casa de la Niñez. A este lugar asisten chicos de entre 8 y 17 años que han sido habitantes de calle y han caído en la drogadicción.

"Al comenzar este proyecto encontré varias necesidades. Una de ellas es que los chicos requieren de computadoras. En el lugar están todo el día. Por lo tanto estamos haciendo las gestiones para una donación de computadoras para que ellos hagan sus deberes y trabajos de investigación", reflejó.

Entre las otras necesidades del lugar, están las áreas recreativas. En ese sentido, Daniela adelantó que un reconocido futbolista brindará una charla en la casa sobre la importancia deporte y mantener una vida sana que aleje a las personas del ocio y el vicio.

Adole-Isis

Daniela también ha visitado el centro de Adole-Isis. En este lugar asisten chicas que son madres adolescentes- desde los 10 hasta los 12 años.

"Con las chicas hemos realizado días de compartir. Por ejemplo, una día realicé con ellas una actividad de cocina. Pude conocerlas más de cerca, saber qué quieren hacer cuando salgan del centro, sus proyectos y metas", contó.

Con las chicas de Adole-Isis, Daniela quiso compartir uno de sus premios. Las llevó a un día de peluquería que incluyó corte de cabello, peinado y manicura." Ellas estaban súper contentas y emocionadas porque salieron de su rutina. Luego vamos por un cambio de look".

Un reconocimiento a la Reina. El trabajo de Daniela fue reconocido por la Fundación Vista para Todos. La joven recibió el reconocimiento al mérito por su ayuda a la sociedad.

Atención integral para el adulto mayor

La Reina también ha visitado Centros de Experiencia del Adulto Mayor (CEAM) y ha podido constatar que ellos tienen actividades diarias desde la mañana hasta la tarde.

"Clases de computación, manualidades, cocina y bailoterapia. Por el momento se está gestionando una cubierta para la cancha porque ellos no pueden exponerse al sol".

Incluso, el Día Del Amor y la Amistad Daniela le llevó a los adultos mayores un concierto por Paúl Carrera para que bailaran y gozaran el 14 de febrero.

Daniela con usuarios del Centro de Experiencia del Adulto Mayor (CEAM) Tumbaco / Instagram Daniela Almeida

Luego, el Día del Cáncer (15 de febrero) recibió la noticia que sería madrina de una paciente oncológico. Ya que en una actividad realizada en las Naciones Unidas para que las personas que pudieran donen su cabello y se realicen pelucas para los pacientes oncológicos.

"Ese día me eligieron madrina de una señora que le dieron su peluca. La idea es que yo esté pendiente de ella, le pueda ayudar y colaborarle en lo que necesite", dijo.

Daniela también tuvo la oportunidad de ir a las Islas Galápagos y compartir con la Miss Ecuador, Virginia Limongi y la Reina de Guayaquil, Karime Borja. Nosotras estuvimos en la elección de la Reina de San Cristóbal y el pregón de fiestas de allá.

"Fue una experiencia increíble porque compartí con mujeres que tienen la misma visión que yo y trabajan desde otras ciudades ayudando a las personas", recordó.

Por los animales

La reina de la ciudad también ha trabajado con su apoyo al Plan de Acción para el manejo de animales de compañía en Quito, el cual se enfoca en los perros que han sido abandonados. Daniela detalló que este Plan de Acción ha sido lanzado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la escuela veterinaria de la Universidad de las Américas (UDLA), la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), Protección Animal Ecuador (PAE), Urbanimal, y otras entidades que se han sumado. Entre los aspectos que abarca el plan de acción está la salud del animal, la parte social, la esterilización, la adopción responsable, la no compra y la concienciación de los ciudadanos. "Los animales necesitan tiempo, cariño y dedicación. Y los dueños deben tener en claro la normativa legal", agregó. Nuevos Retos Desde que Daniela era candidata mencionó que aspiraba lanzar una campaña a la educación sexual. En esta ya se está trabajando y se lanzará próximamente. "Los Quiteños van a poder conocerla con el plan de activación el cual se desarrollará a través de charlas, en instituciones educativas", adelantó. El objetivo de la Reina de Quito es generar conciencia sobre la importancia y el significado que amerita la sexualidad, y el rescate de valores como el amor y el respeto. También, uno de los más grandes retos es prevenir el embarazo adolescente, el cual ha incrementado en los últimos años. "Quiero llevar un mensaje de una forma didáctica a los jóvenes", aportó. De la mano de estas charlas, también se realizarán foros educativos en la universidades, donde los jóvenes puedan solventar sus inquietudes con profesionales.