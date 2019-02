Esto sucede por tomar bebidas energéticas a diario

Un joven de una localidad de Inglaterra aseguro que su adición a una bebida energética le ha destruido completamente su dentadura. El joven aseguró que toma seis latas de energizarte diario.

Él indicó que las bebidas le ayudaban a concentrarse ya que su estudio en programática le exigía eso. Inicialmente tomaba 3 latas diarias y luego opto por seis debido a que así ahorraba.

La empresa que fábrica el producto indica que no es aceptable consumir más de 1,36 litros al día. Pero Pyner terminó consumiendo hasta tres litros diarios. Si no lo hacía provoca fuertes jaquecas y dolores musculares.

Un intenso dolor en su dentadura fue su principal síntoma que alarmó al joven. El especialista le indicó que necesitará 24 rellenos dentales y varios implantes, un tratamiento que le costará unas 2.000 libras esterlinas (2.550 dólares).

English man ‘snapped’ four of his teeth after guzzling six Monster Energy drink https://t.co/4DXmiUOtX2 pic.twitter.com/JG7KofIPuW

— Newsgru (@newsgru) February 14, 2019