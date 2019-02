Video: los insultos de un hombre a conductora de transporte informal

"Me querías ver puto, ya me viste puto. (…) Agradecé que no sos un hombre". Las frases hacen parte de la agresión verbal de un hombre a una conductora de transporte informal que trabaja en la vía Cali – Jamundí, movilizando pasajeros entre las dos ciudades.

Una de las personas que iba en la parte de atrás del vehículo grabó el altercado, en el que se nota que el hombre está muy enojado mientras la conductora permanece en silencio.

En un momento de la conversación, el agresor la reta a que lo baje del vehículo y la amenaza con delatarla ante un guarda de seguridad.

Mientras tanto, las otras ocupantes del carro le piden que se calme y hasta le ponen la mano en el hombro con el ánimo de frenar el alegato.

El video se ha hecho viral en las redes sociales, donde muchos usuarios han reprochado la actitud del pasajero.

Esta es la grabación (lenguaje soez):

El mas patán de jamundi ! Posted by Cristian Cardona on Wednesday, February 6, 2019

