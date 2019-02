Alejandro Sanz estrena “Back in the city” junto a Nicky Jam

En Back in the city Alejandro Sanz cuenta con la participación de Nicky Jam como invitado de lujo. Esta canción explora una emoción con mensaje universal.

Al igual que el primer sencillo de adelanto de El Disco, Back in the city ha sido producido a seis manos por Julio Reyes Copello, productor que ya colaboró en el álbum La música no se toca en 2012, Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el propio Alejandro Sanz. Los estudios Art House Studios y Mow Studios en Miami acogieron las sesiones de grabación durante los meses de marzo y octubre de 2018 y ha contado con Trevor Muzzy (Lady Gaga, JLo, Jason Derulo), como ingeniero de mezclas y el mastering de Gene Grimaldi (Sting, Johnny Cash, Jason Derulo o Lady Gaga)

