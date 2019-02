Amigo de Emiliano Sala reveló que el jugador no quería viajar en la avioneta

Tras el hallazgo de la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala, se realizan las investigaciones del caso. Mientras dure este proceso, la familia, amigos y los allegados al futbolista ofrecen datos poco conocidos respecto a los minutos previos a que se subiera a la aeronave.

Maximiliano Duarte, amigo de Emiliano Sala, aseguró en una entrevista con América Noticias aseguró haber hablado con él horas antes de que emprendiera su regreso a Gales desde Nantes.

"Hay una gran verdad detrás de todo esto, que es un culpable. Porque Emiliano nunca se decidió a subirse a la avioneta. Son todas obligaciones que uno va aceptando como futbolista profesional", subrayó.

Duarte, al ser consultado si el responsable es el representante, respondió que: "Sí, totalmente". además, señaló que Sala no quería realizar la travesía hacia Cardiff de noche.

"Por supuesto que no quiso. Yo fui futbolista, lo aconsejable es levantarte temprano, desayunar como corresponde y después viajar, para llegar bien, descansado. Las condiciones fueron totalmente obligadas, él lo contó. Siempre hay mensajes entre amigos. Él decía, 'no puedo descansar, no paré en todo el día'. En el mensaje de audio está claro. Y en unos mensajes anteriores que tuve con él me dijo que quería quedarse a dormir:'No quiero viajar, prefiero quedarme acá a la noche"", insistió Duarte.

El amigo de Sala reiteró que Emiliano "no quería viajar. Hay un responsable, no quiero hablar más de lo normal hasta que la información sea más clara. Hay un acuerdo con los amigos de no hablar de más por ahora".

Labores de rescate

El Departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB, por sus siglas en inglés) confirmó este martes que han comenzado las labores para recuperar el cuerpo encontrado en la avioneta en la que viajaba Sala.

La aeronave fue encontrada este domingo en el fondo del Canal de la Mancha, a 67 metros bajo el nivel del mar y al norte de la isla de Guernsey. La AAIB ha asegurado que el fuerte oleaje está dificultando las labores de rescate del cuerpo avistado en las fotografías del fuselaje del avión.

La primera imagen submarinas del hallazgo del avión en el que viajaba Emiliano Sala / Twitter

"Estamos intentando recuperar el cuerpo. Si tenemos éxito, consideraremos recuperar la avioneta entera", rezó un comunicado emitido por la AAIB.

Sala, recién fichado por el Cardiff City, y el piloto David Ibbotson desaparecieron el pasado 21 de enero cuando sobrevolaban el Canal de la Mancha.

El hallazgo de la avioneta ha sido posible gracias a una búsqueda privada impulsada por la familia de Sala y financiada por micromecenazgo.

Con información de EFE e Infobae.

