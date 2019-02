“Maldigo ese día. Ya no volveré ir al campo”: padre de Julen se confiesa en desgarrador relato

José Rosello, el padre de Julen, reveló sus sensaciones a días de confirmarse que el menor de 2 años falleció tras caer en un pozo de más de 100 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro, que provocó un rescate sin precedentes en la historia de España.

A días además del funeral del pequeño, el hombre indicó que intenta pasar a otra cosa en su vida y tratar de no pensar en las desgracias tras el deceso del niño, pero que "yo cierro los ojos y veo lo mismo: el pozo".

"Me maldigo. Maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí. Ya no volveré a ir más al campo, ni me comeré un plato de paella", aseguró en entrevista con Diario Sur.

Rosello aseguró además que tanto él como su esposa se sienten "muy arropados" y "emocionados" con los mensajes de apoyo que le han llegado desde diversos rincones del mundo.

"Nos hemos sentido muy arropados; aunque el dolor no me lo quite nadie, estaré eternamente agradecido", resaltó el hombre.

Por último recordó el fallecimiento de su hijo Oliver el 2017 cuando el menor tenía 3 años y sufrió una muerte súbita.

"Antes vivíamos con mi familia, pero cuando nos pasó lo de Óliver nos tuvimos que ir porque todo eran recuerdos. Y ahora igual. Entras y empiezas a ver muñecos, pelotas…Llevamos tres o cuatro días quedándonos en la de un amigo y solo vamos a la nuestra para dormir", finalizó.

