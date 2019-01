Todo esto apostarán los estadounidenses en el Super Bowl LIII

Tras una encuesta realizada por la Asociación Estadounidense de Juego, se reveló que alrededor de 6000 millones de dólares se apuesten en el enfrentamiento de los Patriots de Nueva Inglaterra y Rams de Los Ángeles.

Según la encuesta, casi el 10 % de los adultos estadounidenses tienen la intención de apostar en el juego, y el 52 % de los 2.201 encuestados tienen la intención de apostar a los Rams. Sin embargo, “un poco más del 80 % del dinero apostado en el Super Bowl en la casa de apuestas del hotel Caesars Palace fue para los New England Patriots, a partir de la tarde del domingo”, según Purdum.

Check out our IG story to go behind the scenes from #SBOpeningNight with the @RamsNFL & @Patriots! (by @bose) #SBLIII pic.twitter.com/Lg04Z7gUrN

— NFL Network (@nflnetwork) January 29, 2019