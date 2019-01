Guaidó realizó petición a Inglaterra

El autoproclamado Presidente de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó a la primera ministra británica There May que no devuelva al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, el oro que el país llanero tiene en el banco de Inglaterra.

Según Reuters el Banco de Inglaterra tiene 31 toneladas de lingotes de oro. Según Guaidó, la repatriación a Venezuela de esos activos —que pertenecen a las reservas extranjeras del Banco Central de Venezuela (BCV) y fueron solicitados por el Gobierno del mandatario Nicolás Maduro— en estos momentos sería una "transacción ilegítima".

Venezuela trata de retirar sus lingotes de oro desde el Banco de Inglaterra. Entonces el país sudamericano guardaba 14 toneladas de oro en la institución británica y ahora las reservas ascienden ya a 31 toneladas, lo que equivale a 1.200 millones de dólares, indica la agencia.

Estados Unidos

EL país norteamericano , la semana pasada, también presionó a Londres para que no se entregue los 1200 millones de dólares en oro venezolano.

