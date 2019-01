Donald Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

Marco Rubio comunicó hace unos minutos la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Juan Guaidó como mandatario de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos anunció este miércoles que reconoce al titular de la Asamblea Nacional de Venezuela como presidente legítimo del país suramericano. Un paso con el que busca aumentar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2019