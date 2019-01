Este objeto reflejaría el nacimiento del universo

Los científicos de la NASA han divulgado una imagen detallada del cuerpo espacial '2014 MU69', conocido como 'Ultima Thule', que su sonda New Horizons tomó mientras sobrevolaba el objeto.

En la imagen difundida el 1 de enero el objeto parecía tener la forma de un bolo. Si bien en la nueva foto, que es más detallada y tiene una resolución más alta, se ve que en realidad las dos partes están conectadas entre sí, similar a como se forma un muñeco de nieve.

The image taken by @NASANewHorizons – shown in its original version (left) & sharpened version (on right) – is the most detailed image of the farthest object ever explored by a spacecraft. https://t.co/gItPsMvbPC @NASA pic.twitter.com/i7rDBURNrw

"La New Horizons es como una máquina del tiempo, que nos lleva de vuelta al nacimiento del sistema solar. Vemos una representación física del comienzo de la formación planetaria, congelada en el tiempo", señaló Jeff Moore, líder del grupo de geología y geofísica del proyecto.

Meet #UltimaThule! What you’re seeing is the 1st contact binary ever explored by a spacecraft. This object, which we can now see is a contact binary, used to be 2 separate objects that are now bound together. Watch for more @NASANewHorizons science results https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/uF9VfgN4Fh

— NASA (@NASA) January 2, 2019