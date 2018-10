Juan Fernando Lozada fue localizado con vida, según confirmó su hermana

Cecilia, hermana de Juan Fernando Lozada, conversó con METRO. Ella confirmó que su hermano acudió, con el auto Tucson en el que desapareció, a la casa de una tía.

JUAN FERNANDO LOZADA APARECIÓ HOY



Ella manifestó que Lozada sufre algunos golpes, y no ha hablado nada, y que está recibiendo valoración médica. Agradecen a las personas que compartieron la información a través de redes sociales.

"No he hablado con él todavía, yo vivo aparte, los que acudieron de manera inmediata fueron mis padres", indicó. Contó su hermana que Juan Fernando no porta una tablet que tenía en su poder en el momento de su desaparición. Además existen muestras de lo que sería sangre en una de las puertas del auto.

El hombre fue visto por última vez el pasado miércoles en el sector de El Inca, en el norte de Quito.

