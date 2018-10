¿Cómo serán en el año 2030 las ciudades en que vivimos?

Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es que las ciudades apliquen modelos de desarrollo sustentable; para lo cual solamente quedan 12 años. Precisamente, este 31 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Ciudades, cuyo lema este 2018 es “Construir ciudades sostenibles y resilentes”.

La conmemoración busca promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo, destaca la ONU. Pero, ¿cómo serán las ciudades en las que viviremos en dos décadas?

Para Malcolm Tait, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Planificación, de la Universidad de Sheffield, Reino Unido, “continuarán siendo lugares emocionantes para vivir, a menudo vibrantes, diversos y cambiantes”.

En entrevista para Metro, explicó que “sin embargo, también existe el peligro de que las ciudades se vuelvan más desiguales, con enclaves zonificados para los ricos y una población mucho más grande que trabaja en empleos precarios y tiene una vivienda pobre. La buena planificación de las ciudades será clave para garantizar que las ciudades crezcan de manera sostenible e incluyan a todos”.

Sustentabilidad irá de la mano de la tecnología

Actualmente, miles de ciudades y comunidades enfrentan diversos retos, tales como conflictos, desastres naturales, fracasos de sistemas de gobierno y severos problemas económicos. De acuerdo con Naciones Unidas, hasta 2015, cerca de 4 mil millones de personas (54% de la población mundial) vivía en ciudades. Se espera que en el año 2030 serán cinco mil millones de personas.

Aunque geográficamente, las ciudades del mundo sólo ocupan 3% de la Tierra, representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono; es por eso que la sustentabilidad y la resiliencia de las ciudades es un tema clave.

Pero, ¿qué tan cerca estamos de llegar a eso? Si bien se han dado pasos importantes para mejorar el desarrollo sostenible, “todavía existen desafíos importantes y cada vez es más evidente que debemos actuar con rapidez”, explica Malcolm Tait.

“Esto incluye cambiar la forma en que viajamos por las ciudades, garantizar que se produzcan y mantengan espacios verdes de alta calidad, que el desarrollo industrial sea mucho menos contaminante y, en última instancia, que procuremos consumir menos y no más en nuestras vidas diarias. Las tecnologías emergentes pueden ayudar en ciertas esferas, pero lo que también se necesita es voluntad política y un cambio en la forma en que vivimos, producimos y consumimos”, añade el investigador.

¿Qué nos impide avanzar? Los principales retos para lograr la sustentabilidad

Más de 190 países adoptaron en septiembre de 2015 el documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que se establecen los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030. El número 11 es “Ciudades y comunidades sostenibles”, ya que “se necesita mejorar, por tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Sin embargo, existen desafíos clave para lograr esa meta. Entre ellas está: “asegurar el crecimiento y el desarrollo que sean inclusivos y sostenibles. Esto requiere una mayor conciencia de los riesgos de no desarrollarse de esta manera, y un sentido compartido de voluntad política. Uno de los desafíos clave es que los plazos políticos son a menudo muy cortos, con menos incentivos para pensar a mediano y largo plazo”, explica Malcolm Tait. “No obstante, con ambición, pensamiento claro, planificación sensible y conciencia pública generalizada, no solo de los desafíos sino también de las soluciones potenciales del desarrollo sostenible, podemos crear mejores ciudades”, concluye.

Q&A

¿Qué está sucediendo en Chile?

– En general, en las ciudades de Chile son una conurbación que no tienen una autoridad de ciudad. La ciudad de Santiago tiene 34 municipios urbanos, pero no existe la figura de alcalde mayor. Poder abordar desafíos de ciudad involucra ponernos de acuerdo. Lo que tratamos de hacer es que desde la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) hemos planeado una gobernanza publico-privada para poder avanzar en los desafíos de ciudad, desde la lógica de Smart City.

Entonces, con organizaciones municipales, el gobierno de la región, organismos públicos y algunos representantes de la Academia, construimos una hoja de ruta para el desarrollo de ciudades sostenibles.

¿Cuáles son los principales puntos que tiene esa hoja de ruta?

– Los tres principales ejes que tiene esa hoja de ruta son movilidad, seguridad y medio ambiente.

En el caso de movilidad, estamos trabajando en “electro movilidad” o en “movilidad eléctrica”, la cual buscamos iniciar en el transporte público.

Otro punto que estamos trabajando en movilidad es el del transporte urbano de carga. Y en el ámbito del medio ambiente, estamos poniendo foco en gestión de residuos.

Pedro Vidal gerente del programa Sé Santiago Smart City de Corfo / Foto: Cortesía

En el ámbito de seguridad trabajamos con la gestión de emergencias y de riesgos. Desde ahí se ha trabajado en buscar gobernanza y promover emprendimiento y soluciones innovadoras en estos temas. En el ámbito de prevención, ahí estamos trabajando con habilitar un sistema privado de televigilancia.

¿Como ves el camino de aquí a 2030? ¿Cómo serán las ciudades donde viviremos?

– Los ODS son nuestro horizonte. Lo que buscamos son ciudades más sostenibles, más competitivas y en esa mirada pensamos que las tecnologías van a estar y se van a seguir desarrollando. Ya lo estamos viviendo con soluciones tipo Uber, AirBnb y Corner Job, que cambian la forma forma en que tradicionalmente se desarrollaban.

Existen desafíos que como la adaptación al cambio climático y los cambios sociodemográficos que están teniendo nuestras ciudades: mayor población en la zona urbana, envejecimiento de la población y los movimientos migratorios.

Todos estos desafíos van a estar disponibles, van a producir cambios de paradigma y tenemos que entender que la problemática de ciudad no se resuelve solo desde la autoridad. Es muy importante la participación de la ciudadanía, no solo se resuelven desde normas que la autoridad implante. Nosotros que habitamos un territorio tenemos que sentirnos corresponsables y ser parte de la ciudad que queremos construir.

Esa parte es la más compleja: ¿cómo construir mejores ciudades pero desde el ciudadano? Es cierto que el concepto de Smart city es más difícil, porque a veces se tiene la tecnología, incluso la voluntad política, pero tiene que ir acompañado de la ciudadanía para construir una mejor ciudad.

¿Qué ciudades son ejemplo de Smart City en la actualidad?

– Para nosotros como referente sin duda es Barcelona, por su estrategia Smart City y su adopción tecnológica, de gestión de residuos y de transporte. Bilbao también nos llama mucho la atención por lo que logró implementar en cuanto a reducción de residuos.

Copenhague lo es desde el ámbito de movilidad sostenible. Londres y Nueva York por su sistema de gestión de seguridad y prevención de la delincuencia. La lista va a depender de los ámbitos que evaluemos.

NÚMERO

– El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá lugar en el mundo en desarrollo.

– Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales y la mayoría se encuentran en Asia oriental y sudoriental.

– 90% de los habitantes de las ciudades respira aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud en 2016, lo que provocó un total de 4.2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica.

Fuente: ONU

QUOTE: ¿Qué es una Smart City?

“Nos basamos en la definición que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo. Es aquella ciudad que tiene a las personas en el centro de sus decisiones y que busca mejorar los servicios o infraestructuras que les provee a los ciudadanos a través de recursos como la innovación, emprendimiento y tecnología, pero desde un manera sostenible, integral y eficiente”

– Pedro Vidal, gerente del programa Sé Santiago Smart City de Corfo