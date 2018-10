"Seguramente es el trabajo de extremistas domésticos"

Al menos seis paquetes explosivos han sido encontrados por las autoridades de Estados Unidos desde el pasado lunes, los más bullados fueron enviados al ex presidente Barack Obama y a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

Los dispositivos enviados a los ex funcionarios del gobierno fueron descubiertos por técnicos del Servicio Secreto que examinaron la correspondencia en un procedimiento habitual el martes.

También a CNN

En tanto, la cadena de noticias CNN desalojó sus oficinas ubicadas en el edificio Time Warner Center en Nueva York debido a que se encontró un paquete sospechoso.

Los espectadores vieron en directo como la transmisión en vivo de la cadena era interrumpida para dar paso a la evacuación del recinto.

Otros paquetes sospechosos se encontraron en el diario San Diego Union-Tribune, aunque luego descartó que fueran explosivos, mientras se reportaron dispositivos enviados a las oficinas de la congresista demócrata Debbie Wasserman y del gobernador

de Nueva York, Andrew Cuomo.

Estos se suman el encontrado el pasado lunes en el buzón del multimillonario inversionista y filántropo George Soros.

Mapa: ¿dónde fueron encontrados los aparatos explosivos?

P&R

¿Quién podría estar detrás de esto?

–Es casi seguro que este es el trabajo de extremistas domésticos, es decir, individuos o grupos que tienen agendas políticas extremistas y están preparados para promoverlas mediante el uso de la violencia, principalmente contra civiles.

El modus operandi de este ataque por correo encaja con el perfil de ataques similares que hemos visto en el pasado por extremistas nacionales en los Estados Unidos. La única pregunta es si se trata de un esfuerzo grupal (un ataque planificado, organizado y ejecutado por un equipo de extremistas) o un esfuerzo individual.

Joseph Fitsanakis Joseph Fitsanakis, profesor asistente en la Universidad de Coastal Carolina, EEUU, y especialista en inteligencia y contraterrorismo / Foto: Cortesía

En la era posterior al 11 de septiembre, los servicios de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos se han vuelto muy buenos para interrumpir los esfuerzos grupales de los grupos terroristas. Son menos capaces de detectar los llamados ataques de “lobo solitario” por parte de individuos antes de que se materialicen. Sospecho que este puede ser uno de esos casos.

¿Qué esperar de la administración de Trump?

–El presidente debe condenar inequívocamente este incidente y respaldar a las comunidades de seguridad e inteligencia de

los Estados Unidos mientras intentan detener intentos similares de intimidar a figuras políticas de alto perfil. Además, si este parece ser el trabajo de un extremista doméstico, que no tiene ninguna conexión con el islam o el islamismo, debe autorizar un nuevo examen del enfoque en la comunidad de seguridad e inteligencia sobre el islam.

Los extremistas domésticos, en su mayoría de extrema derecha, la variedad nacionalista blanca, han sido altamente descuidados en los últimos años, en favor de los islamistas, a pesar de que son tan peligrosos (y algunos dicen más) como los últimos.

¿Qué pasa con los casos similares?

–Recientemente, una persona fue arrestada después de enviar cartas con el letal veneno al presidente Trump, al secretario

de Defensa James Mattis y al jefe de operaciones navales, el almirante John Richardson.

Los estadounidenses también recuerdan las infames “cartas de ántrax” que se enviaron a figuras de alto perfil en los días posteriores al 9/11, en 2001.

¿Podría el ataque afectar las elecciones de noviembre?

–No creo que lo haga. Los estadounidenses están muy polarizados y cada lado político ha demonizado y deshumanizado al otro. Esto debería –por desgracia– no tener efecto.

ANÁLISIS

Esto parece, basado en la focalización, más probable que sea un actor solitario o grupo pequeño, en lugar de una gran organización internacional. La focalización, incluidos los ex presidentes y el ex secretario de Estado y candidato, sugiere motivaciones políticas. No está claro si estos paquetes están vinculados o no al que se informó recientemente en la casa de George Soros, pero eso agregaría evidencia a la idea de una orientación política, o incluso parcial.

Brian Nussbaum, experto en terrorismo y profesor asistente en la Universidad de Albany, NY / Foto: Cortesía

Lamentablemente, esto no es sorprendente, dado el discurso político muy vitriólico en este momento. Todo lo que se necesita

para convertir las teorías de conspiración arrojadas de manera irresponsable en violencia es que una sola persona inestable o un

pequeño grupo se vean atrapados en esta locura”.