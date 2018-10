Marcela Aguiñaga expuso por qué los grilletes electrónicos no funcionan adecuadamente

En el Pleno de la Asamblea Nacional, varios asambleístas expresaron sus criterios en torno a la Resolución por la situación de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación.

La intención es solicitar a las autoridades competentes la información sobre este caso.

La asambleísta Marcela Aguiñaga se refirió al tema y, en su intervención, se refirió a cuál sería la causa del mal funcionamiento de los dispositivos de vigilancia, llamados también como grilletes electrónicos.

Según Aguiñaga, "el problema no son los dispositivos, en todo el mundo se usan. ¿qué tenemos los ecuatorianos que no podemos usarlos? ¿Somos tan incapaces acaso? No,(…) es que ciertos funcionarios son incapaces. El problema no son los dispositivos, la tecnología funciona perfectamente. Fue, que no renovaron el contrato", dijo.

De acuerdo a su intervención, existen 2.554 dispositivos de vigilancia monitoreados, 1024 estarían dañados, 187 en revisión por posretiro y 235 disponibles para cumplir disposiciones judiciales.

El seguimiento de los dispositivos habría tenido tropiezos por la no renovación de un contrato.

[Video] La asambleísta @marcelaguinaga se refirió al tema del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. https://t.co/SWRY4dOvZc — TV Legislativa (@TvlEcuador) October 23, 2018

No se habría dado servicio de monitoreo por falta de un contrato

Según la asambleísta, la exMinistra de Justicia, Rossana Alvarado habría advertido al Consejo de la Judicatura para que instruya a sus jueces y desistan de utilizar este dispositivo como medida cautelar porque no se pudo renovar el contrato.

De acuerdo a la explicación de la asambleísta, el Ministerio de Telecomunicaciones habría dispuesto que "no se podía tener la señal satelital de cobertura de cada dispositivo con una empresa privada sino con CNT, y como esta empresa estatal no puede dar la cobertura, entonces no hay como dar seguimiento a los dispositivos", indicó.

"En pleno siglo XXI este país no puede usar dispositivos", acotó Aguiñaga.

MÁS ASAMBLEÍSTAS SE PRONUNCIARON

Con 113 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó la Resolución para que las autoridades correspondientes expongan, en el marco de sus competencias, la información respecto al caso de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación.

Durante la sesión 546 del Pleno de la Asamblea, @hcastanierj se refiere a la necesidad de sumar esfuerzos para combatir la corrupción e impunidad. Esto en el marco de la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. pic.twitter.com/ChrgOAif4I — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 23, 2018

Compartimos la intervención de legislador @csolorzano3 sobre el tema de coyuntura de la fuga del exsecretario de Comunicación. pic.twitter.com/m8p9JeXQ94 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 23, 2018

