Supercom suspende viajes y uso de vehículos de la institución

En la Supercom se ha suspendido el uso de vehículos, teléfonos institucionales y viajes para los funcionarios del jerárquico superior. Esto lo dio a conocer el Superintendente Édison Toro, alegando el principio de austeridad.

Además, durante una entrevista radial, este 15 de agosto, dijo que en los últimos 15 días se ha evaluado a la institución y se han encontrado algunas irregularidades. Incluso, el Superintendente indica que ha pedido a Contraloría una auditoría hasta el último día de la anterior gestión.

Asamblea Nacional censura y destituye a Carlos Ochoa por su gestión en la Supercom

Hasta el momento, Toro indicó que “existe una situación administrativa y financiera regular. La institución a partir de la creación, en el año 2013, no se consolidó institucionalmente, no se verificaron procesos de evaluación y seguimiento”. Además, se tienen indicios de que varias resoluciones administrativas fueron realizadas de forma arbitraria y no apegadas a derecho.

He suspendido el uso de vehículos y teléfonos institucionales para el jerárquico superior, además de suspender viajes. Vivimos tiempos de austeridad y debemos actuar acorde al beneficio del país. Dr. Édison Toro en @notihoyecuador.#EvaluaciónSupercom pic.twitter.com/ljgdpjZwdN — Supercom Ecuador (@SuperComEc) August 15, 2018

