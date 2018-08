Guayaquil: Un millón de personas se beneficiarán con planta Las Esclusas

En el parque del bosque de La Pradera 3, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, fue testigo de honor de la firma del contrato para edificar la línea de impulsión, que llegará a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Esclusas.

Además, inspeccionó el avance, que ya lleva un 65% de la construcción de la Estación de Bombeo La Pradera.

La contratista Acciona Agua S. A. construye la nueva estación de bombeo, que cuando empiece a trabajar, sustituirá a la Planta de Tratamiento Preliminar La Pradera, que actualmente está operativa. El costo de la obra es de USD 23’210.213,96.

“Aquí hay una estación que se llama La Pradera, eso no es digno de Guayaquil y peor digno de ustedes que la sufren aquí. Ya saldrá alguien por allí a decir ‘¿y por quién no lo hicieron antes?’, fácil la respuesta para aquellos que nunca han hecho nada. Uno, no se puede tratar el agua que no hay, primero hay que poner agua. Segundo, no se puede tratar el agua que no llega y si no hay alcantarillado no llega para ser tratada. Y tercero, no se puede hacer nada sin plata. Gracias a Dios hay agua, alcantarillado y plata”, aclaró Nebot.

El alcalde agregó que la Planta de Las Esclusas, que queda a 5 Km o 700 cuadras de distancia de la obra que visitó, servirá a 1 millón de ciudadanos de medianos y bajos recursos.

“Allí se tratarán las aguas negras que vienen del centro, centro sur, centro este y algo del centro oeste como Trinitaria. Para recogerlas en esta planta (Estación de Bombeo La Pradera) y luego impulsarlas y conducirlas a través de una tubería de 700 cuadras de largo, hasta la Planta de Las Esclusas, donde serán tratadas con la más alta tecnología para respetar su derecho a la salud, porque esto es salud preventiva, y para respetar el ambiente”, explicó Nebot.

Obra beneficia a la ciudad



El Alcalde señaló que a mediados de 2019 estará terminada la Estación de Bombeo La Pradera, mientras que, a fines de ese año o principios del siguiente, estará lista la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Esclusas.

“Aquí se acaban 40 años de una mala historia, pues aquí en La Pradera iniciamos la pintada de los bloques, los parques, la Internet gratuita y sin cable, pero esta mala historia termina para empezar una buena historia. Eso es Guayaquil, eso son ustedes, eso somos nosotros juntos”, manifestó Nebot.

En el acto estuvieron presentes José Luis Santos, gerente general de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag); Andrés Mendoza, presidente del Directorio de Emapag; José Miguel García, director de Acciona Agua, empresa que construye la Estación La Pradera; y Bernard Theron, presidente del Consorcio BSSC, que construirá la línea de impulsión.

