Galo Lara se reúne con Abdalá Bucaram y Fernando Balda tras salir libre

Tras obtener su prelibertad, Galo Lara, se reunió con el exasambleísta Fernando Balda. En la gráfica también aparece Abdalá Bucaram, quien fue una de las primeras personas que lo fue a recibir luego de conocer la decisión de la justicia ecuatoriana. Lara, logró salir de la cárcel tras cumplir el 40% de una sentencia de 10 años al ser declarado autor intelectual del asesinato a una familia en Quinsaloma, un pequeño poblado de Los Ríos. El hecho ocurrió en el 2011. #últimahora_ec

