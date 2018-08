Papallacta: ¿Por qué cayó nieve en pleno verano?

Durante la madrugada de este sábado 4 de agosto, se registró una gran cantidad de caída de nieve en la vía Papallacta. Este inusual fenómeno dejó atrapado más de 35 vehículos atrapados en el sector.

Así esta la vía en este momento

Después de siete horas de rescate y de labores de limpieza ya se encuentra habilitada la vía de circulación. Una ambulancia que llevaba a un niño con un neonato arribó a una casa de salud de Quito sin novedad. Además, los seis buses que se encontraban atrapados en la nieve también lograron salir sin contratiempos.













Publicidad













Sin embargo, este fenómeno resulta muy poco común ya que en agosto se produce la temporada de calor y seca (de verano). Según el Inhami alerta que no es la primera vez que suceden este tipo de eventos en verano. Como ejemplo está que esta semana se registraron lluvias entre ligeras y densas, a eso se suma la caída de nieve.

¿Por qué nevó?

El experto indicó que se trató de un fenómeno conocido como nimbus. No es otra cosas que es una nube de altura media que provoca precipitación o lluvia que cae en forma de agua, granizo o nieve. No obstante, el experto advirtió que en este fenómeno no siempre se presenta con lluvia.

Otra característica del nimbus es que estas nubes no dejan pasar la luz por su densidad. En ciertos casos hay descargas eléctricas.

Relacionado