Instagram: ¿Zac Efron, en los diecisiete por siempre?

El ex integrante de la película musical "High School Musical", hoy 4 de agosto, publicó en Instagran su nuevo look. En la nueva foto que subió el cantante se lo percibe con una imagen jovial, sin 'rastas' (trenzas) y con la barba afeitada. Junto a lo foto, Efron pone; “17 Again 😜”.

Instagram,Zac Efron, con ratas / Instagram,Zac Efron,

Instagram,Zac Efron, sin rastas / Instagram,Zac Efron,

Efron cambia nuevamente de imagen. Luego de un mes que enredo su cabello en “Dread Locks”(trenzas). Tal vez sea solo sea una foto recordando la película “17 again “. O tal vez las criticas de la “apropiación cultural” que se suscitaron sobre él hicieron efecto.

Las Reacciones.

Comentarios como: ‘siempre luces espectacular’, o ‘Eres adorables como sea’, denotan el apoyo de sus fans. A pesar de ello los comentarios negativos también se hacen presente en la foto de Efron. ‘Que viejo que se ve, antes eras más atractivo’, comentaron muchas de sus fans decepcionadas.

