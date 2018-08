Aclaratorio Noticia Valsartan

De acuerdo a la noticia publicada el pasado 19 de julio sobre el retiro de los medicamentos que contengan como excipiente Valsartan, el Dr. Ramiro Cazco, gerente de la unidad de negocios de Prosirios S.A., compañía farmacéutica que comercializa medicamentos de calidad para pacientes que padecen hipertensión arterial, solicitó una réplica sobre el contenido de la nota publicada en nuestro portal bajo el título "Retiran del mercado mundial medicamentos cuyo componente es el Valsartán"

Ante lo cual el Dr Cazco menciona:

"Preocupado ante esta noticia, debo aclarar que nuestros productos no contienen el excipiente Nitrosodimetilamina (NSDM) en el principio activo Valsartán fabricado por Zhejing Huahai Pharmaceutical Co.

Dicha impureza se ha generado como consecuencia de un cambio en el proceso de fabricación de Valsartán autorizado por el EDQM (siglas en ingles de European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Dirección Europea de la Calidad de los Medicamentos) del Consejo de Europa.

Esta alerta afecta a múltiples países a nivel europeo y mundial, en varias presentaciones de medicamentos que incluyen Valsartán producido por ese fabricante. En España, tras recibir la correspondiente investigación se procedió a ordenar la retirada de los medicamentos afectados. En estos momentos las autoridades europeas de medicamentos están trabajando con Zhejiang Huahai para resolver esta situación tan rápido como sea posible, evaluando así mismo el posible riesgo asociado (

Con estos antecedentes, las autoridades locales sanitarias, ARCSA, emitió un comunicado oficial , determinando el martes 17 de Julio/2018, el retiro del mercado de manera PREVENTIVA de todos los medicamentos con el principio activo Valsartán de los laboratorios Eurofarma, Genfar, Procaps, Tecnoquimica y Laboratorios Chile.

Cómo podrá verificar no son TODOS los laboratorios afectados por este comunicado oficial , tanto del ARCSA como de la entidad regulatoria Europea (EMA)

Ante este inconveniente mundial, Prosirios ha solicitado a su proveedor de materia prima Italiano , que se nos certifique que nuestros productos no contienen el excipiente (NSDM), adjunto documento que avala lo antes indicado.

Siendo así , solicitamos la inmediata corrección de la publicación mencionada anteriormente .

Adicionalmente comentarle que el día lunes 16 de Julio/2018, el ARCSA realizo en nuestras instalaciones una inspección , emitiendo un informe favorable.

Dr. Ramiro Cazco

Gerente Pharma

PROSIRIOS S.A."

Adjunta además los siguientes documentos:





