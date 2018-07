Jaime Nebot se pronuncia sobre lo acontecido en el Malecón 2000

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se pronunció sobre el hecho ocurrido en el Malecón 2000. Expresó que ha pedido los informes para pedir sanciones.

El alcalde indicó que conoce que lo ocurrido fue “ un pequeño incidente con algunas personas que se bajaron del cerro en una actitud algo díscola, que se controló sin mayor problema. Además , llamó a que la ciudadanía no este temerosa”.

"La ciudadanía no tiene que estar temerosa. En las fiestas hay excesos -mientras sean eso, casos aislados- no es que no deben preocupar, pero no son cosas de fondo… sin embargo, deben ser investigados y sancionados", citó Nebot.