Avión presidencial: Asambleísta de CREO denuncia los gastos en alimentación

Un mentiroso compulsivo no se merece respeto. Que llevaban la comida en los aviones presidenciales en tarrinas? Mentira! Hacían que eso salga del presupuesto de defensa. Se tragaron los recursos de la defensa! Infelices!

A post shared by Fabricio Villamar (@fabovillamar) on Jul 27, 2018 at 12:59pm PDT