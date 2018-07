Assange podría ser expulsado de la embajada de Ecuador en Londres

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha estado viviendo en la embajada de Ecuador en Londres durante seis años, desde junio de 2012, cuando solicitó con éxito asilo para evitar la extradición a Suecia, para enfrentar el interrogatorio sobre denuncias de crímenes sexuales que ha negado.

Esas acusaciones ya han sido retiradas, pero Assange sería arrestado por la policía británica si abandona la embajada, por violar las condiciones de la fianza. El hombre de 47 años cree que ese hecho allanaría el camino para la extradición a los EE. UU. por la publicación de secretos diplomáticos y militares estadounidenses en el sitio web de WikiLeaks.

Los rumores en torno a su futuro comenzaron después de que varios medios de comunicación informaran que altos funcionarios de Ecuador y el Reino Unido habían estado llevando a cabo conversaciones sobre cómo retirar al programador informático australiano de la embajada, después de la revocación de su asilo.

WikiLeaks también se ha sumado a la especulación de que su editor podría enfrentar el arresto, retuiteando múltiples noticias que informan sobre su probable desalojo.

"El otorgamiento de asilo por parte de Ecuador a Assange se puede retirar en cualquier momento", explicó a Metro Donald R. Rothwell, profesor de derecho internacional en ANU College, Australia. “Por lo tanto, podría ser expulsado de la Embajada de Ecuador si decide no irse voluntariamente". Incluso si Ecuador estaba dispuesto a continuar otorgando asilo a Assange, el Reino Unido no reconoce la legitimidad en el derecho internacional de la concesión por parte de Ecuador a Assange de asilo, por lo que tan pronto como abandone la Embajada, está sujeto a arresto ".

Por otro lado, Binoy Kampmark, profesor de derecho en la Universidad RMIT de Melbourne, Australia, aseguró que la extradición a los EE. UU. aún puede ocurrir:

"El peligro aquí es si el gobierno del Reino Unido, dada su relación con los EE. UU., Lo aceptará, a pesar de las crueles condiciones de encarcelamiento que corre", concluyó Kampmark.

"El estado ecuatoriano solo hablará y promoverá acuerdos sobre el asilo del señor Assange, en el marco del derecho internacional, con los abogados de la parte interesada y con el gobierno británico". Dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Q & A

P: ¿Cuál es el futuro cercano de Julian Assange?

– Assange ha intentado desestimar la orden de arresto del Reino Unido de 2012, emitida en su contra por no haberse rendido después de que se confirmara la solicitud de extradición sueca. En dos fallos, del 6 de febrero de 2018 y el 13 de febrero de 2018, el Tribunal de Magistrados de Westminster rechazó la solicitud de Assange de que se retiraran las órdenes de detención.

P: ¿Qué podría pasar si es desalojado de la embajada de Ecuador?

– Assange será arrestado por la policía del Reino Unido una vez que salga de la Embajada ecuatoriana y luego será llevado ante un magistrado, donde se considerará el incumplimiento de sus condiciones de fianza, el resultado de lo cual podría ser la imposición de una multa, la imposición de un período de meta (muy probablemente un corto período de un mes más o menos, según sus circunstancias), o caso desestimado.

Donald R. Rothwell, profesor de derecho internacional en el Colegio ANU, Australia / Foto: Cortesía

P: ¿Y qué sigue?

– Lo que ocurra después de la conclusión de los procedimientos legales de violación bajo fianza, sin duda, será el tema de las discusiones Ecuador / Reino Unido en conjunto con el equipo legal de Assange. Y sospecho que eso es lo que se discute en este momento. Con base en las declaraciones de Jennifer Robinson, parece que lo que se busca es una garantía del Reino Unido de que, tras el final de los procedimientos locales de detención de arresto, no actuará en ninguna solicitud de extradición que haya recibido de los EE. UU. (Y aún no se ha confirmado si se ha realizado tal solicitud) y que, en cambio, Assange sería deportado debido a que no cumplió con la visa / estado que tenía en el Reino Unido antes de los eventos en que ingresó a la embajada ecuatoriana, en 2012.

Hay dos lugares donde podría ser deportado: Ecuador, basado en el hecho de que ahora se le ha hecho ciudadano de Ecuador y Australia ya que es el lugar de su ciudadanía original (no parece haber ninguna evidencia de que Assange haya renunciado a su ciudadanía australiana).

Assange sin duda preferiría ser deportado a Ecuador, ya que al igual que muchos países sudamericanos, cualquier solicitud de extradición de los EU sería denegada con el argumento de que es ciudadano ecuatoriano y Ecuador no extradita a sus ciudadanos. No disfrutaría de ese nivel de protección si fuera deportado a Australia.

Q & A

P: ¿Cuáles son las mejores condiciones en las que Assange podría abandonar la embajada?

– Assange necesitará atención médica y apoyo al salir. Idealmente, si se enfrenta al delito de omisión de la libertad bajo fianza, podría enfrentar un corto plazo en condiciones bastante libres de impuestos. Sin embargo, esto depende del Departamento de Justicia y lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Reino Unido pretende hacer. Su estado de asilo ha sido ignorado por los Estados Unidos y el Reino Unido y esto complica el asunto.

P: El estado de salud de Assange fue reportada como delicado.

– Sir Alan Duncan, quien participa en las negociaciones entre el Reino Unido y el Ecuador, sugiere que el Reino Unido está interesado en garantizar que la salud de Assange sea atendida. El Secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, también sugirió que le esperará una "cálida bienvenida" si deja la embajada. Pero el estado de salud de Assange se está utilizando como un medio para atraerlo.

Binoy Kampmark, profesor de derecho en RMIT University, Melbourne, Australia / Foto: Cortesía

P: ¿Cómo se verán las relaciones entre Ecuador y los países que "quieren" a Assange como los EU, Suecia y el Reino Unido, una vez que se resuelva la situación?

– El estado de las relaciones ecuatorianas se ha modificado dramáticamente en el período Lenin Moreno, favoreciendo lazos más estrechos con Washington. También está claro que el Reino Unido quiere eliminar el problema de Assange. Assange está siendo exprimido y expulsado. Su contacto ha sido limitado. Sus comunicaciones han sido esencialmente cortadas. Lo que parece estar sucediendo es un respaldo de estos poderes para buscar relaciones de seguridad más estrechas a favor de los denunciantes y los asociados con la publicación de material clasificado. La medida en contra de Assange también dañará severamente los esfuerzos futuros para exponer las actividades estatales en la prensa, que podrían considerarse contrarias al interés público.