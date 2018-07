Tía de Demi Lovato dio declaraciones sobre el estado de salud de la cantante

Kerissa Dum, tía de Demi Lovato manifestó: "Demi está despierta y receptiva, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones y por favor sigan rezando por su recuperación a corto y a largo plazo".

La cantante de pop fue hospitalizada en los Ángeles tras sufrir una sobredosis de heroína, este martes al mediodía. Así lo reportó la Policía local al sitio estadounidense TMZ.

Te puede interesar: Demi Lovato fue internada tras sufrir sobredosis de heroína

Según el primer reporte, existió un audio que revelaba que Demi Lovato estaba inconsciente cuando llegó la ambulancia al sitio. Los Policías agregaron que la cantante habría recibido una una dosis de naloxona, una medicación de emergencia para casos de sobredosis de narcóticos.









Publicidad









Demi Lovato, de 25 años hablo abiertamente sobre los problemas por adicciones. El pasado 15 de marzo, Demi festejaba sus seis años de sobriedad, pero volvió a recaer en el alcohol y las drogas. Así lo confesó en su canción "Sober". "A los que nunca me abandonaron, ya hemos transitado esta ruta. Les pido perdón, ya no estoy sobria", dice la letra del tema en el que se disculpa por no cumplir con su promesa.

Relacionado