Sextorsión: Hackers te cobran por no revelar tus secretos sexuales en internet

¡Una pesadilla para muchos! Un grupo de hackers están solicitando dinero a cambio de no revelar un video de el usuario viendo pornografía.

Los extorsionadores envían un correo y explican que cuentan con una grabación que lo compromete.

Para que la víctima les crea, los ciberdelincuentes escriben la contraseña del usuario en el cuerpo del mail enviado. Para no compartir la grabación solicitan dinero.

El pago se debe hacer en menos de 24 horas. La urgencia es otra característica que suele estar presente en este tipo de tetras.

"Usted no me conoce pero sé su contraseña y tengo un video tuyo viendo porno", escriben los hackers en el correo enviado.

Al parecer, la fuente de las contraseñas es una filtración que se dio hace unos meses a escala mundial. Por lo tanto a algunos les llegó la contraseña antigua y se dieron cuenta de la trampa.

En la web se difundió el correo completo para evitar que otros caigan. Aquí, el texto original:

Asunto: (nombre de usuario + contraseña) Parece que, (contraseña), es su contraseña. Puede que no me conozca y probablemente se esté preguntando por qué está recibiendo este correo electrónico, ¿verdad?

De hecho, configuré un malware en el sitio web de videos (porno) para adultos y ¿adivina qué? Visitaste este sitio para divertirte (ya sabes a qué me refiero). Mientras mirabas videos, tu navegador de internet comenzó a funcionar como un escritorio remoto con un keylogger que me dio acceso a tu pantalla y cámara web. Después de eso, mi programa de software obtuvo todos tus contactos de Messenger, FB, así como de tu correo electrónico.

¿Qué hice?

Creé un video de doble pantalla. La primera parte muestra el video que estabas viendo (tienes buen gusto jaja …), y la segunda parte muestra la grabación de tu cámara web.

¿Qué deberías hacer exactamente?

Bueno, en mi opinión, USD 2.900 es un precio justo para nuestro pequeño secreto. Realizarás el pago con Bitcoin (si no sabes cómo, busca "cómo comprar bitcoin" en Google).

Dirección de BTC: 1KiCTVUq5A9BPwoFC8S965tsbtqcWr8bty

(distingue mayúsculas y minúsculas, así que copialo y pegalo)

Importante:

Tienes un día para hacer el pago. (Tengo un píxel único en este correo electrónico, y en este momento sé que has leído este correo). Si no obtengo los BitCoins, enviaré la grabación a todos sus contactos, incluidos familiares, compañeros de trabajo, etc. Habiendo dicho eso, si recibo el pago, destruiré el video de inmediato. Si necesitas pruebas, responde "¡Sí!" y enviaré tu video a 6 contactos. Es una oferta no negociable, dicho esto, no pierdas mi tiempo personal ni el tuyo, respondiendo a este mensaje.

Según Infobae, no se sabe exactamente cuánta gente cayó en esta trampa, pero según se supo, hasta el momento la billetera Bitcoin habría recibido 16 transacciones por más de 20 mil dólares.

¿QUÉ DEBO HACER PARA NO SER EXTORSIONADO POR CORREO?

Los especialistas recomiendan cambiar las contraseñas con frecuencia, utilizar el factor de doble autenticación y evitar descargar archivos adjuntos de correos desconocidos.

Tampoco hay que dar información personal como datos de tarjeta de crédito o contraseñas cuando llegue un supuesto pedido de una entidad al correo o por mensaje de WhatsApp.

RELACIONADO: