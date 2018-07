¡Desgarrador! Harry narró el momento más difícil que vivió luego de la muerte de la princesa Diana

Nadie sufrió más la repentina muerte de la princesa Diana que su hijo menor, el príncipe Harry, quien tenía 12 años cuando ocurrió el hecho.

Poco se ha hablado de lo que fueron para el Príncipe los primeros días después de su muerte y lo que pasó por su cabeza al conocer las causas del fatídico accidente.

La princesa Diana falleció el 31 de agosto de 1997, en un accidente automovilístico que tuvo lugar en el interior del Puente del Alma, localizado en la ciudad de París (Francia).

Harry reveló en 2017 durante una entrevista con Neewsweek, qué fue lo más difícil que tuvo que hacer luego de la muerte de su madre Lady Di.

Harry tuvo que seguir el cruel protocolo de la realeza: caminar junto a su hermano William detrás del ataúd de Lady Di, algo que lo marcó para siempre.

I don’t think I will ever forget the excruciating painful pictures of Prince Harry walking my behind his mother Princess Diana’s casket in her funeral procession. Which is why seen him so happy at his wedding makes it all the more special! pic.twitter.com/DOYLVRCoIY

— Christian Onassis™ (@COnassis) May 20, 2018