Fernando del Rincón habla de su estado de salud en redes sociales

El periodista mexicano, Fernando Del Rincón, publicó un video refiriéndose a su estado de salud. Esto, luego de que se especulara en redes sociales que padece una especie de cáncer.

Hace dos días, el periodista de CNN compartió un clip en su Instagram acompañado del texto: "Un minuto no alcanza, ni una vida entera. Gracias a las decenas de miles de almas que me regalaron un pensamiento en estos difíciles días, estaré siempre en deuda con ustedes".

En ese sentido, Fernando cuenta en el video que "me siento mejor". También agradeció a su esposa y a quienes le enviaron mensajes de apoyo y oraciones. "Gracias por sus oraciones y porque me tuvieron en sus pensamientos. No sé si lo merezco pero humildemente lo recibo".

En el mismo video, Del Rincón aclara que: "No tengo ningún tipo de cáncer. Hubo personas irresponsables, irrespetuosas, mentirosas, inconscientes, que se dedicaron a crear rumores extraños y no, no tengo ningún tipo de cáncer gracias a Dios y no será así, decretado".

Además, como se pudo ver, Fernando estuvo de regreso en el programa 'Conclusiones' de CNN en Español. "Agradezco a la cadena por su compresión. Hay todavía pendientes que hay que atender".

También anunció que estará "entrando en cirugía el 10 de agosto. Hace falta todavía, trabajo de hojalatería y pintura". Ayer, el periodista compartió una fotografía en la que muestra el recibimiento que le dieron en su oficina. "Gracias a todos mis compañeros y a CNN por la bienvenida. Le tomé foto porque lo tuve que desmontar para poder trabajar. Seguimos adelante hasta estar al 100% los espero en Conclusiones"

