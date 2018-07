Captan a Justin Bieber llorando en la puerta de la casa de su prometida Hailey Baldwin

Justin Bieber confirmó recientemente que se casará con la modelo Hailey Baldwin. Esto lo hizo en sus redes sociales."Iba a esperar un poco antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido (…) ", escribió el músico. Ahora, fue captado llorando en la puerta de la casa de su prometida.

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que se le puede ver a Bieber sentado en la puerta de la casa de Baldwin. Además aparece llorando, secándose las lágrimas y revisando su celular.

Realmente no se sabe con quién conversaba el artista. Pero lo que generó todo tipo de especulaciones es que se le veía conmocionado.

El anuncio

El artista de 24 años publicó una fotografía de la pareja en la que su futura esposa, de 21 años, muestra el anillo de compromiso. "No estoy segura de qué he hecho en mi vida para merecer esta felicidad pero estoy muy agradecida a Dios por darme a una persona tan increíble con la que compartir mi vida. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento", dijo Baldwin, por su parte, a través de Twitter.

