Aumento de agresiones machistas tras derrota de selección inglesa

Según un estudio de la Universidad de Lancaster, durante los mundiales de 2002, 2006, 2010, los casos de violencia machista aumentaron en 26% durante los partidos que jugaba la selección inglesa. Incluso por cada pérdida de los ingleses las agresiones crecían en 38%.

Durante e mundial de Rusia 2018, El Centro Británico para la Violencia Machista ha iniciado una campaña para concienciar la relación directa entre agresiones machistas y el fútbol.

If #ENG get beaten so will she.

Domestic violence increases 26% when #England play, 38% if they lose.

From the Not So Beautiful Game, J. Walter Thompson London for the National Centre for Domestic Violence#WorldCup pic.twitter.com/raHBWIjbgS

— Mona Eltahawy (@monaeltahawy) July 11, 2018