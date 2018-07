Niños atrapados en Tailandia: Finalizó la operación de rescate a los niños y a su entrenador

Los niños atrapados en Tailandia han sido evacuados de la cueva Tamham Luang Nang Non, donde quedaron atrapados el 23 de junio. Sanos y salvo fueron rescatados los niños atrapados en Tailandia y en este momento acabaron de rescatar al entrenador.

En la primera operación fueron evacuados los primeros cuatro niños, donde participaron diez rescatistas. Cada uno de los niños fue acompañado por dos buceadores, mientras que dos rescatistas más estaban de reserva. El primer operativo duró 10 horas. Esto es por que el camino desde la cueva hacia la salida es de 3,2 kilómetros y está lleno de agua turbia y estrechos corredores.

Los rescatados de hoy salieron de manera escalonada. El primer niño abandonó la cueva a las 16:12 (hora local), el segundo a las 16.33 y el tercero apareció a las 17:13. Así lo informó el diario tailanés KhaoSod.

El contingente internacional de buzos rescatistas volvió a entrar en la cavidad esta mañana a las 10.09 hora local (03.09 GMT) con el objetivo de regresar con las cinco personas que seguían en el interior de la cueva, en una gruta a unos cuatro kilómetros de la entrada, dijo Narongsak Ossottanakorn, portavoz del operativo.

El oficial indicó que otras cuatro personas, un doctor y tres miembros de la Marina, también abandonarán la gruta tras permanecer varios días en tareas de asistencia médica y psicológica del grupo atrapado.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

