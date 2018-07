Hooligans ingleses destrozan ambulancia y almacén por festejo a semifinales

Los hooligans ingleses por medio de la euforia destrozaron un ambulancia por le triunfo de Inglaterra a semifinales del Mundial Rusia 2018. Los aficionados saltaron sobre el vehículo de emergencia y lo dejaron fuera de servicio.

We're delighted with the result, but this has put a big dampener on the celebrations for us: while our officer attended a call nearby, this car was damaged in Borough High Street during the celebrations after the game – it's now off the road to be repaired. pic.twitter.com/V71kOEn4OO

— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) July 7, 2018