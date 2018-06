¿Se murió Maradona? Dalma, hija del futbolista, desmiente rumores

¿Se murió Maradona? Este es un rumor que comenzó a circular en redes. Dalma, hija del futbolista, desmintió los audios que circulan sobre su padre. Ese material hacía alusión a la supuesta muerte del exfutbolista. Esto se dio luego de los videos que mostraban al argentino que sufrió una descompensación durante el partido de Argentina contra Nigeria.

A través de su cuenta de Twitter, Dalma desmintió los rumores que corrieron sobre la supuesta muerte de su padre.

"No escuché los audios pero por lo que me contaron que dicen, SON FALSOS! Evidentemente hay gente muy mala leche! No los viralicen! O si lo hacen, sepan que dicen mentiras!"