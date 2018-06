"Siento que me han arrancado un pedazo de mi corazón": la desgarradora carta de una madre separada de su hijo por cruel política de Trump

La política migratoria estadounidense llevada a cabo por el ejecutivo de Donald Trump ha dejado imágenes desoladoras y familias separadas. Tanto es así que el abogado Michael Avenatti ha publicado en Twitter la carta de su cliente Levis a su hijo de seis años Samir, en la que le explica que mamá no le ha abandonado.

Here is a letter my client Levis just wrote to her 6 yr old son Samir, whom she has not seen or comm with in over 2 weeks. They told her he was being taken for a “bath” & would be brought right back. He is a gentle boy and very attached to his mother. She is terrified. #Basta pic.twitter.com/EnyDCaloft

