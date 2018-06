Crudo video: hombre quiso tomar la mejor selfie de su vida en una cascada y cayó mortalmente al buscar el ángulo más osado

Estar borracho en la vía pública es peligroso, pero lo es aún más si se está a una altura de 50 metros y con un deseo de tomarse una osada selfie.

Eso le pasó a un hombre de 35 años en la India, que se encontraba en estado de ebriedad en las cataratas de Gokak, uno de los destinos turísticos más visitados del país asiático.

Al ver la majestuosidad de la naturaleza, decidió que debía inmortalizar todo con una fotografía, por lo que se acercó peligrosamente sin tomar en cuenta el peligro que enfrentaba.

Las demás personas que se habían dado cuenta que el sujeto estaba borracho, intentaron frenarlo y le gritaran que no se sacara la selfie. "El hombre estaba haciendo acrobacias mientras sus cómplices seguían tomando fotos de su atrevida diablura", contó un testigo según informa Kolkata 24×7.

Pero como sus amigos lo incitaban a tomar riesgo, comenzó a descender por la cascada buscando el ángulo más osado posible, perdiendo lamentablemente el equilibrio, cayendo desde las alturas.

Un periodista del diario Times of India dio a conocer el impactante registro, mientras que la policía indicó que debido a la profundidad del agua aún no logran recuperar el cuerpo del malogrado hombre.

Mira el video, pero te advertimos que las imágenes pueden dañar la sensibilidad del lector.

#Youth #slips into #Gokak #Falls. Search on for the #body: One of the two brothers, while doing daring stunts at the edge of a cliff atop Gokak Waterfall in #Belagavi district of North Karnataka in a drunken state, slipped and met a #watergrave on #Saturday evening. pic.twitter.com/wQM4pb6kfC

— Rohith BR (@rohithbrTOI) June 17, 2018