Rafael C. necesita entre 1.400 y 6.400 dólares para volar hacia Quito

La Corte Nacional de Justicia vinculó ayer al expresidente Rafael C. a un proceso por el secuestro del que denunció ser víctima el exlegislador Fernando Balda, en 2012 en Colombia, y le ordenó presentarse ante el tribunal cada 15 días, desde el próximo 2 de julio.

La jueza de Garantía Penales de la CNJ, Daniella Camacho, con base en los argumentos de la Fiscalía, declaró la validez procesal del caso y vinculó al exPresidente, que reside de forma permanente en Bélgica, de donde es oriunda su esposa.

El exmandatario, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, es acusado de "asociación ilícita" y "secuestro" de quien era entonces uno de sus más enconados opositores políticos.

Pese a que la Fiscalía de Ecuador había solicitado como medias cautelares que el exMandatario se presentara periódicamente ante la Embajada en Bélgica, la jueza Camacho decidió, por decisión propia, que dicha acción se realice ante la secretaría de la CNJ en Quito cada quince días, una decisión que sorprendió a la sala.

El exPresidente deberá presentarse ante el CNJ desde el 2 de julio, lo que, en principio, le exigiría retornar al país desde Bélgica.

¿CUÁNTO CUESTA UN PASAJE DE ECUADOR A BÉLGICA?

Un pasaje de avión entre Quito y Bruselas, capital de Bélgica oscila entre los 1.300 dólares hasta un tope de 6.400. El exPresidente debería contar con ese dinero cada 15 días para presentarse en Quito.

REACCIONES DE RAFAEL C.

El expresidente de Ecuador, Rafael C. criticó la decisión de la juez de la Corte Nacional de Justicia del país que le obliga a presentarse ante el tribunal en Ecuador, en lugar de en Bélgica donde reside, como medida cautelar en el proceso por el que le vincula a un supuesto secuestro.

El exMandatario insistió además en que la Fiscalía de Ecuador le vincula sin elementos válidos al caso por el secuestro y denunció ser víctima el exlegislador Fernando Balda.

"Fiscal me vincula en caso Balda sin ningún elemento valedero, pide que me presente periódicamente en sede diplomática aquí en Europa, donde todo el mundo sabe que resido, y jueza CAMBIA medida cautelar para que me presente cada quince días…¡en Ecuador! ¿Qué es esto?", escribió en un mensaje en la red social Twitter.

