¿Nos estamos volviendo tontos? Estudio asegura que los nacidos después de 1975 cada vez tienen menos coeficiente intelectual

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences señala que desde 1976 en adelante se ha producido una baja constante en el coeficiente intelectual (CI) de las personas.

Según indica La Vanguardia, luego de la Segunda Guerra Mundial el CI de los jóvenes fue en aumento, pero esta tendencia terminó con los que nacieron después de 1975 y de ahí en adelante se ha producido un declive que llega incluso a 7 puntos por generación.

Los investigadores señalan que los principales factores serían ambientales y no tendría que ver la genética. Creen que lo que más ha influenciado en la caída son los cambios en la enseñanza y que cada vez se está dejando más de lado la lectura de libros y se les está reemplazando por largos periodos frente a la TV y los computadores.

El medio español detalla que el estudio se realizó a ciudadanos noruega nacidos entre 1962 y 1991, y se determinó que “las puntuaciones aumentaron en casi 3 puntos porcentuales durante cada década para los nacidos entre 1962 y 1975, pero luego experimentaron una disminución constante para los nacidos después de 1975”.

La investigación, además, se une a otras que se han realizado en al menos 6 países de Europa que también confirman la baja.