Estudiante de Latacunga desapareció en la playa de Canoa en Manabí

Un estudiante de Latacunga, de aproximadamente 18 años, fue arrastrado por la fuerza del mar en la playa de Canoa Manabí. Se desconoce su identificación, pero recientemente se había graduado en la Unidad Educativa "1 de abril". El joven se encontraba de paseo junto a 25 estudiantes, dos profesores y otros dos acompañantes.

Según información de El Diario, un ciudadano de Manabí que se encontraba en la playa, Diógenes Valencia, se metió al mar a luchar contra la corriente para salvar al colegial que desapareció en Canoa. "Cuando ingresé al mar, el chico ya estaba inconsciente. Lo tome por los hombros pero no pude sujetarlo, lo tome por el cabello y no pude sostenerlo porque la corriente se lo llevaba. Tuve que salir porque el oleaje estaba muy fuerte. No pude hacer nada", manifestó Valencia.

Asimismo, el Docente de la Unidad Educativa "1 de abril", el Licenciado Ángel Cardona, contó su desesperación por cómo terminó esta gira estudiantil. Cardona añadió que al medio día del domingo los estudiantes ya tenían que retornar a Latacunga. El joven desapareció aproximadamente a ls 10:00 am.

La tragedia se dio cuando el estudiante, junto a otros dos compañeros, se metieron a la playa de Canoa a nadar. EL joven tuvo problemas con la marejada que en ese momento estuba fuerte y no logró nadar hasta la orrilla

El suceso se dio cuando el ahora fallecido, junto a un grupo de compañeros, decidió nadar, pero la aventura se volvió una tragedia, ya que tuvo problemas con la marejada que en ese momento estaba fuerte y no logró avanzar hasta la orilla.

En medio de la desesperación, los docentes realizaron llamadas de emergencia al ECU911, pero hasta las 18:15 del domingo, no apareció el cuerpo del estudiante de Latacunga. Mediante un comunicado el Ministerio de Educación expresó que ha iniciado investigaciones para determinar el grado de responsabilidad y las sanciones que sean del caso.

Este es el audio del testigo, según información de diario La Marea:

